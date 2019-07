L’Union européenne (UE) a décidé d’appuyer la Force conjointe du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) à hauteur de 138 millions d’euros supplémentaires, indique mercredi un communiqué conjoint publié par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).

Cette annonce intervient à l’occasion de la tenue la veille à Ouagadougou de la 5ème réunion ministérielle entre l’UE, représentée par sa cheffe de diplomatie, Federica Mogherini, et les ministres des Affaires étrangères des cinq pays du G5 Sahel.

Les deux parties ont décidé, lors de cette réunion, de consolider leur partenariat sur la base d’une série de priorités, dont « l’appropriation par les cinq pays du G5 Sahel notamment à travers une coordination renforcée par le Secrétariat Permanent, la définition d’un cadre d’action intégré en matière de sécurité et de développement et l’identification de zones prioritaires » où se concentrent leurs efforts.

L’UE et les pays du G5 Sahel ont également convenu d' »innover dans les modalités de mise en œuvre de l’aide, tant dans le domaine de l’appui à la Force conjointe que dans les actions de développement pour répondre rapidement aux attentes de la population », en réitérant leur volonté de « tout mettre en œuvre pour améliorer la coordination entre la Force Conjointe, les Forces de défense et de sécurité nationales et les partenaires internationaux ».

Les deux parties ont salué à cette occasion les efforts consentis par les Etats du G5 Sahel pour la mobilisation des ressources internes pour faire face au terrorisme sous toutes ses formes, tout en soulignant l’importance d’ « un engagement accru et immédiat dans les zones fragiles pour assurer les services de l’Etat : la sécurité, la justice, les services sociaux de base ».

Le G5-Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie a été créé en 2014 pour donner une réponse militaire conjointe et coordonnée aux attaques terroristes récurrentes dans la région du Sahel.

Partenaire clé des pays du Sahel, l’UE apporte son soutien dans trois domaines principaux, selon l’exécutif européen. Le premier concerne le partenariat politique par le biais de réunions régulières avec les autorités du G5 du Sahel afin de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que le développement, la gestion des migrations, la gouvernance dans les zones fragiles, la sécurité renforcée, la lutte contre le terrorisme et le trafic illicite.

Le deuxième volet porte sur le soutien à la sécurité et à la stabilité grâce au soutien apporté à la force conjointe du G5 pour le Sahel et aux trois missions relatives à la politique de sécurité et de défense commune: EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali et EUCAP Sahel Niger.

Le troisième aspect du soutien européen a trait à la coopération au développement, l’UE et ses États membres étant les principaux fournisseurs de coopération au développement dans la région, avec 8 milliards d’euros pour la période 2014-2020.