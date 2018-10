Infomédiaire Maroc – Un million d’hectares sera distribué au profit des petits agriculteurs, dans le but d’assurer le décollage du monde rural qui bénéficie de la sollicitude du Roi Mohammed VI, a annoncé, lundi à El Jadida, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Les agriculteurs concernés seront appelés à optimiser l’exploitation de ces terres en tirant parti du soutien de l’Etat, a souligné le ministre dans une déclaration en marge de l’ouverture de la 11ème édition du Salon du Cheval.

Akhannouch a fait savoir que l’ensemble des acteurs du secteur agricole sont engagés à contribuer à la réalisation du décollage escompté.

Pour rappel, dans le discours prononcé vendredi dernier à l’ouverture de la nouvelle session du Parlement, le Souverain a insisté sur le fait que le secteur agricole peut être un pourvoyeur d’emplois plus performant et un instrument plus efficace pour assurer de meilleures conditions de vie et d’établissement en milieu rural.

