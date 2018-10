Infomédiaire Maroc – La note véhiculée via les réseaux sociaux et certains sites d’information sur un concours de recrutement contractuel d’enseignants est fausse, a indiqué, lundi, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Dans un communiqué, le Ministère explique que les notes ministérielles sont publiées en temps réel sur son portail officiel, alors que l’annonce de concours de recrutement contractuel relève des attributions des académies régionales de l’éducation et de la formation, qui y procèdent via le portail d’emploi public et leurs propres sites web.

Toute annonce passant par des procédés de publication autres que ceux précités, n’est que fausse information, affirme-t-on.

Rédaction Infomédiaire