Le Conseil économique social et environnemental (CESE), présidé par Ahmed Réda Chami, a appelé à l’accélération du processus déjà entamé d’éradication de la pratique du mariage d’enfants dans l’intérêt supérieur des enfants, conformément aux engagements du Royaume en faveur des objectifs du développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Lors d’un atelier à Rabat de restitution de l’avis du CESE sur le sujet du mariage d’enfants avec comme thème « Que faire face à la persistance du mariage d’enfants au Maroc? », le conseil a souligné l’importance de l’adoption d’une stratégie globale visant à abolir cette pratique et à impulser le développement socio-économique.

D’après le conseil, cette stratégie repose sur trois axes majeurs à savoir, l’amélioration du cadre juridique et du système judiciaire en harmonisant les dispositions du Code de la famille avec la Constitution et les conventions internationales par l’abrogation des articles 20, 21 et 22 ayant trait aux mariages des enfants, et en développant la médiation familiale.