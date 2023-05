« En regroupant dans un même ensemble immobilier les pôles technologique, innovation et delivery, Société Générale Maroc permet ainsi de renforcer les synergies entre ses filiales mais aussi de maintenir son niveau d’attractivité auprès de profils experts notamment ceux issus des domaines de l’IT », souligne Société Générale Maroc.

Notons que le bâtiment, avec le label OsmoZ* et la certification exceptionnelle HQE, se veut répondre parfaitement aux attentes en termes de bien- être au travail et de respect des meilleurs standards en matière d’environnement et de réalisation architecturale.

La maîtrise d’œuvre a été confiée au Groupement ArtBuild Architects et Oualalou+Choi Architects, lauréat du concours d’architecture lancé par la banque pour la réalisation de ce projet.