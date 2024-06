Le Conseil de surveillance de Société Générale Maroc, réuni le 23 mai 2024, a nommé Mehdi Benbachir au poste de directeur général, à compter du 1er juillet 2024.

Benbachir, également membre du Directoire, apporte avec lui une riche expérience de plus de six ans dans la Banque d’Investissement, se spécialisant en fusions-acquisitions et en capital-investissement, avant de rejoindre Société Générale Maroc en 2005, indique un communiqué du groupe.

Intégré initialement à la direction des Grandes entreprises, il a rapidement gravi les échelons pour prendre la tête de la Direction du Conseil en 2008, où il a supervisé des opérations de haut de bilan pour les clients entreprises. En 2013, il a élargi son champ d’action pour englober toutes les activités de la Banque d’Investissement, incluant le Conseil, la Salle des Marchés, les Titres, l’Intermédiation Boursière, la Recherche, la Gestion d’actifs et le Capital-Investissement, fait-on savoir.

En 2018, il a été promu Directeur Général Adjoint, chargé de la Business Unit Banque d’Investissement et de la Service Unit Stratégie/Marketing/Qualité/Innovation. Deux ans plus tard, en juillet 2020, il a pris en charge la Business Unit Retail, supervisant les marchés des particuliers, de la clientèle professionnelle et des TPE.

Sa nomination au Directoire en décembre 2022 a marqué une nouvelle étape de sa carrière. À compter du 1er juillet 2024, en tant que Directeur Général, il supervisera directement les Délégations Régionales, la BU Retail, la BU PME et la Direction Marketing.