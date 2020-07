Société Générale Maroc annonce la nomination de Mehdi Benbachir en tant que DGA & – Membre du COMEX en charge de la BU Retail et Larbi Mouline en tant que Membre du Comex en Charge de la Banque d’Investissement.

Mehdi BENBACHIR

Nommé DGA en charge de la Business Unit Retail – Membre du COMEX

Avant de rejoindre Société Générale Maroc, Mehdi Benbachir a évolué pendant 6 ans dans les métiers de la Banque d‘Investissement en fusions-acquisitions et en capital investissement. Il intègre Société Générale Maroc en 2005 au sein de la Direction des Grandes Entreprises. En 2008, il est nommé à la tête de la Direction du Conseil, qui accompagne les clients Entreprises dans leurs opérations de haut de bilan. En 2013, il prend en charge l‘ensemble des activités de la Banque d‘Investissement (Conseil, Salle des Marchés, Titres, Intermédiation Boursière, Recherche, Gestion d’actifs et Capital Investissement). En 2018, Mehdi Benbachir est nommé Directeur Général Adjoint en charge de la Business Unit Banque d‘Investissement et de la Service Unit Stratégie/Marketing/Qualité/Innovation.

En tant que responsable de la BU Retail, Mehdi Benbachir sera en charge de piloter les marchés des particuliers, de la clientèle professionnelle ainsi que de la TPE.

Larbi Mouline

Nommé Membre du Comex en Charge de la Banque d’Investissement.

Larbi Mouline a rejoint Société Générale Maroc en avril 2017 en tant que Directeur des Marchés de Capitaux. Durant les trois années passées à la tête de la Direction, il a conduit la transformation du business model de la Salle des Marchés notamment par l’ouverture sur le segment de la clientèle institutionnelle et le développement de nouvelles activités.

Larbi Mouline bénéficie d’une expérience de 17 ans sur le marché financier marocain, durant lesquelles il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différentes institutions financières.