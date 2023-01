La Société marocaine des sciences médicales (SMSM) organise le 38e Congrès médical national et les 2e Rencontres médicales maroco-libyennes les 13, 14 et 15 janvier à Casablanca.

Les principales thématiques au programme de cette rencontre scientifique seront axées sur les protocoles thérapeutiques, la digitalisation de notre système de santé, et les soins de santé primaire.

Cet important conclave connaitra la participation d’éminents professeurs, spécialistes et experts dans le domaine médical. Au menu, des symposiums, des ateliers et plus de 70 communications orales. Le congrès comprend aussi des séances de communications libres de médecine de chirurgie, et de Gynécologie-Pédiatrie.

Au programme également une table ronde sur la réhabilitation améliorée après chirurgie et un symposium sur la vaccination anti HPV. Pour rappel, le Maroc a été parmi les précurseurs en Afrique en introduisant le vaccin contre le cancer du col de l’utérus le 12 octobre 2022.

Des ateliers portant sur la digitalisation du système de santé, ainsi qu’un symposium sur l’importance de la prise en charge de la grippe après la pandémie Covid-19, figurent au menu de cet événement.

Des recommandations sur les protocoles thérapeutiques validés par le Ministère de la Santé. Cette grand-messe scientifique comprend la tenue des 3e Rencontres médicales Maroco-Libyennes.