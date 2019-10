Immorente Invest bouclera dans le mois courant son programme d’investissement de 520 millions de dirhams (MDH) depuis l’IPO, financé par 400 MDH de fonds propres issus de l’IPO et par 120 MDH de dette supplémentaire.

Et afin d’assurer son développement et sa croissance, la foncière propose à ses actionnaires une nouvelle levée de fonds propres devant servir au financement des futures acquisitions.

Dans ce cadre et afin d’honorer ses engagements auprès de ses actionnaires actuels, Immorente Invest distribuera le rendement issu des opérations 2019, c’est-à-dire des loyers, fin 2019 au lieu de début 2020 et ce afin que les actionnaires actuels en bénéficient en totalité et perçoivent un rendement en ligne avec les promesses faites, à savoir 6,5%, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale qui se tiendra le 14 novembre 2019.

Pour rappel, Immorente Invest a levé, en mai 2018, 400 MDH de fonds propres à la Bourse de Casablanca. Ce montant a servi aux investissements tandis que les flux issus des opérations, c’est-à-dire des loyers, ont servi à distribuer un rendement de minimum 6% aux actionnaires.