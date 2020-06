Le chiffre d’affaires (CA) de la société Med Paper serait au premier trimestre en repli d’approximativement 30% par rapport à la même période de l’année dernière, en raison des circonstances induites par la pandémie Covid 19.

Dans un profit warning, la société explique cette baisse du chiffre d’affaires par “l’arrêt total d’une grande partie de ses clients entrainant la baisse des commandes et des livraisons” à cause de la pandémie.

En revanche, les estimations des encaissements et des décaissements sur la période avril-décembre 2020 ne révèlent pas de “dégradation significative” de la situation de trésorerie et “ne remettent pas en cause la continuité d’exploitation de Med Paper”, grâce notamment au déblocage imminent de nouvelles lignes de crédit et à la politique de maitrise des coûts, ajoute la même source.