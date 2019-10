La société Colorado a été nommé, pour la deuxième année consécutive par Vigeo Eiris, parmi les 16 Top Performers en matière de RSE.

Pour rappel, Vigeo Eiris a procédé au choix des 16 sociétés distinguées entre 44 sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Chaque entreprise est notée sur la tangibilité de ses informations et sur la cohérence et l’efficacité de son système managérial au regard de six domaines : le capital humain, les droits de l’homme, l’environnement, l’éthique des affaires, la gouvernance et l’engagement sociétal. Pour sa part, Colorado a été distinguée pour sa performance sur le critère «Prise en compte des risques de pollutions».