La 41 édition du Salon international des professionnels du tourisme « IFTM Top Resa » s’est ouverte, ce mardi à Paris Expo avec la participation de 200 pays, dont le Maroc, fortement représenté lors de cette édition.

Le Royaume est représenté par un stand de 300 m2, organisé par l’Office national marocain du tourisme, qui réunit 26 co-exposants, représentant les principaux acteurs publics et privés du tourisme au Maroc, compagnie aériennes, centres régionaux et provinciaux du tourisme, agences de voyages et groupes hôteliers.

Le Maroc est ainsi représenté par Royal Air Maroc (RAM) qui a un espace dédié et Air Arabia Maroc, 11 Conseils régionaux et provinciaux du tourisme, 6 agences de voyages et 7 groupes hôteliers.