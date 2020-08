L’Assemblée Générale Ordinaire Réunie Extraordinairement de la société Cosumar s’est tenue récemment par visioconférence. Et après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale a examiné et adopté, à l’unanimité, l’ensemble des résolutions telles qu’elles lui ont été proposées et telles qu’elles ont été publiées ; ladite Assemblée Générale a décidé de distribuer un dividende exceptionnel de 7,00 DH par action dont le paiement interviendra à partir du 2 septembre 2020.