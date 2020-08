Le groupe Akdital Holding, qui mène depuis 2018 un important plan d’investissement, vient d’annoncer le lancement d’un grand projet de santé au niveau d’Agadir. Pour un investissement de 240 MDH, le groupe compte doter la région d’un complexe hospitalier privé de plus de 200 lits avec un hôpital multidisciplinaire et un grand centre d’oncologie qui sera ouvert vers le premier trimestre 2022. Ce projet sera financé à hauteur de 50% de fonds propres et 50% de crédit bancaire déjà concrétisé avec une banque de la place.

Pour rappel, en 2 ans, le groupe a déjà lancé 4 cliniques au Maroc : la clinique Ain Borja en 2018, le Centre International d’Oncologie Casablanca en 2019, la clinique Longchamps en 2019 et l’hôpital privé Casablanca Ain Sbaâ en 2019. Il a également dans le pipe d’autres projets notamment un sixième établissement à El Jadida qui sera ouvert en avril 2021 ainsi qu’un hôpital privé à Tanger prévu fin 2021-début 2022.