Infomédiaire Maroc – En 2015, Fenie Brossette Côte d’Ivoire a vendu 20 camions pour environ 18 millions de dirhams. D’après la société, le client avait réceptionné et dédouané lui-même les véhicules sans aucune réserve.

Cependant « le client a procédé à l’installation de bennes usagées non conformes », selon la société. « A la suite de quelques incidents, et après avoir utilisé les camions pendant presque un an, le client a introduit une action en justice auprès du tribunal de commerce d’Abidjan pour demander des dédommagements suite aux préjudices subis qu’il a imputé aux camions vendus, alors que les expertises techniques réalisées par le constructeur ont imputé les désordres techniques aux conditions extrêmes d’utilisation desdits véhicules et violation des prescriptions techniques du constructeur », se défend Fenie Brossette dans son communiqué.

Toutefois le tribunal de commerce d’Abidjan condamne Fenie Brossette à payer 27 millions de dirhams au client ivoirien et ordonné l’exécution provisoire à hauteur d’environ 13 millions de dirhams. « Fenie Brossette s’indigne de la portée de ce jugement à son égard et qui n’a aucunement pris en considération les éléments de défense avancée par ses soins », indique le communiqué de la société marocaine, cotée à la Bourse de Casablanca.

La société a été informée, mais n’a encore reçu aucune notification. « Néanmoins, dans la mesure où un jugement a été rendu, bien que le considérant infondé, la société constatera une provision pour risques de 13 millions de dirhams relative au montant de l’exécution provisoire », précise la même source qui a publié un Profit Warning.

Rédaction Infomédiaire