L’Assemblée Générale de lmmorente lnvest, réunie le 14 novembre 2019, a approuvé la distribution de 6,5 Dirhams par action soit un rendement par action à 6,5% en référence au prix de l’action lors de son introduction en bourse (100 Dirhams). La société boucle ainsi une cinquième distribution avec un rende­ment de l’action supérieur à 6%, sur la période 2015 – 2020.



Le calendrier adopté est le suivant:

Détachement du coupon le 25 décembre 2019

Versement le 6 janvier 2020

LE LOYER TRANQUILLE POUR TOUS

lmmorente lnvest, premier véhicule pierre papier côté à la Bourse de Casablanca est une foncière dédiée à l’immobilier professionnel locatif. Son actionnariat bénéficie de la pré­sence d’institutionnels et de compa­gnies d’assurance constituant son groupement d’actionnaires stables et représentant 37,4% du capital. Elle vise à offrir à ses actionnaires un rendement régulier issu des loyers perçus d’un portefeuille d’actifs di­versifié (bureaux, industries et com­merces).

Elle compte ainsi parmi ses locataires des entreprises nationales et internationales de premier plan telles que le géant chinois Huawei, Faurecia – filiale de Peugeot SA, Engie Contracting Al Magrib – filiale du groupe industriel énergétique pour l’Afrique, FRI – master franchisé de MacDonalds au Maroc, etc …