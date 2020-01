L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé le prospectus relatif à l’augmentation de capital d’Immorente Invest S.A, réservée au public avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Cette augmentation de capital en numéraire porte sur un montant de 408 millions de dirhams (MDH), prime d’émission incluse, à travers l’émission de 4.080.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 62,54 dirhams chacune, avec une prime d’émission de 37,46 dirhams par action, soit un prix d’émission qui s’élève à 100 dirhams par action, selon le prospectus.

Cette offre ne s’adresse pas aux OPCVM monétaires et obligataires court terme. La période de souscription sera ouverte du 27 au 31 janvier 2020 à 15h30 inclus.

D’après le prospectus, cette opération s’inscrit dans le cadre du processus de développement de la Société visant à financer ses investissements qui lui permettront de poursuivre sa croissance et la diversification de son portefeuille d’actifs, à permettre aux investisseurs, institutionnels et au grand public, d’accéder ou renforcer leur position dans une classe d’actifs dédiée à l’immobilier professionnel locatif et à « poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle Immorente Invest s’inscrit en se soumettant au jugement du marché »