L’inauguration officielle du « Solar Decathlon Africa » a été donnée, vendredi à Benguerir, en présence des personnalités éminentes marocaines et étrangères, des mondes politique, institutionnel, universitaire et de la recherche scientifique.

Organisé sous le haut-Patronage du Roi Mohammed VI, par l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) avec le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines et du Développement Durable, le « Solar Decathlon Africa » représente la plus grande compétition estudiantine au monde pendant laquelle plus de 1 200 étudiants doivent concevoir et construire des maisonnettes intelligentes fonctionnant uniquement à l’énergie solaire.

Ces étudiants, représentant 58 universités internationales, participent à la conception, la construction puis l’exploitation des maisons énergétiquement autonomes, qui utilisent l’énergie solaire comme unique source d’énergie et sont équipées par des technologies qui permettent une efficacité énergétique maximale.