Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique mène en étroite collaboration avec les services du Ministère de l’Intérieur, depuis le 11 septembre 2019, une large campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des batteries pour téléphones portables présents sur le marché local.

Des échantillons sont prélevés dans les points de vente pour tester leur sécurité dans des laboratoires agréés.

Cette campagne complète les opérations de contrôles drastiques menées sur les importations des chargeurs au niveau des postes frontières du Royaume.

Ces opérations de contrôle ont permis de refouler plusieurs cargaisons. Au total, plus de 300 000 unités non conformes ont été refoulées durant les huit premiers mois de 2019, dont une cargaison comprenant 159 000 chargeurs non conformes au niveau du poste frontalier Guargarate.