Triplement certifié (Qualité ISO9001, Sécurité et Santé au Travail OHSAS18001 et Environnement ISO14001) le Groupe AVIS LOCAFINANCE a adopté, dès l’apparition des premiers cas de COVID-19 au Maroc, les mesures barrières pour minimiser les risques de contamination et préserver la santé de ses collaborateurs et partenaires, et ce pour assurer la continuité de ses activités au service de ses clients sur tout le territoire national.

Convaincu que la solidarité est un devoir, le Groupe AVIS LOCAFINANCE a décidé d’apporter son soutien au Ministère de la Santé et aux personnels hospitaliers qui s’engagent de façon exemplaire dans la lutte contre cette pandémie planétaire.

Ainsi, le Groupe AVIS LOCAFINANCE met-il gracieusement des véhicules de tourisme à disposition :

du personnel soignant du CHU Ibnn Rochd de Casablanca ne disposant pas de moyens de locomotion pour lui permettre de se déplacer plus facilement ;

du Ministère de la Santé et de ses délégations dans les différentes villes du royaume, et ce dans le cadre de l’opération « 100 véhicules contre le COVID-19 » organisée par l’Association Marocaine de Location de Voitures en Courte Durée.

Le Groupe AVIS LOCAFINANCE suit les développements de la situation d’urgence sanitaire du pays et reste à l’écoute des besoins des services de l’Etat dans le souci d’être proactif et d’apporter son soutien et fournir l’aide en adéquation avec toutes les exigences de la lutte contre ce fléau.