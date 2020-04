Dans un contexte d’urgence sanitaire, la Société Ma-Navette participe à l’élan de solidarité national avec la mise à disposition de sa flotte disponible ainsi que d’un centre d’appel H24 et 7j/7 pour le transport des malades et des aides-soignants, et ce, à compter du lundi 6 avril.

A travers ce geste solidaire, Ma-navette, société citoyenne, poursuit son activité dans un contexte difficile pour notre pays.

La société et ses collaborateurs sont mobilisés pour assurer le déplacement du personnel soignant et le cas échéant des malades durant la crise du Covid-19. En contactant notre centre d’appel, les personnes éligibles seront totalement prises en charge pour un déplacement sans frais.

Les mesures que nous prenons :

– Nettoyage des véhicules

– Equipement de nos agents de transport et véhicules demasques, gels et gants

– Sensibilisation de notre personnel aux gestes d’hygiène sanitaire

– Suspension des services de navette partagée Ma-Navette, acteur de référence dans la mobilité de personnes pour les entreprises et les particuliers, est dotée d’une flotte de plus de 200 véhicules.