En ce temps de crise sans précédent que connait le monde et notre pays le Maroc, Collège LaSalle, membre du réseau international canadien LCI Éducation, a immédiatement mis en place une stratégie d’urgence pour la continuité de ses activités pédagogiques et administratives.

En tant que référence de l’éducation canadienne, qui assure depuis plus de 30 ans au Maroc, des programmes d’excellence de formation professionnelle, Collège LaSalle n’a épargné aucun effort pour faire face à ces circonstances particulières et ce, en instaurant des mesures exceptionnelles traduites par le passage à l’enseignement en ligne pour la grande majorité de ses cours et au télétravail pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Enseignement en ligne

Lors de cette crise sanitaire qui perturbe grandement le monde, Collège LaSalle Maroc a mis en place en un temps record et par anticipation, depuis le début du mois de mars dernier, conformément aux mesures de sécurité dictées par son Ministère de tutelle, des mesures d’accompagnement visant à faire face à cette situation aussi inédite que soudaine.

Dès l’annonce du Ministère pour la fermeture des écoles et universités du 13 mars 2020, Collège LaSalle Maroc a immédiatement pris ses dispositions pour préparer son passage en mode d’enseignement en ligne. « Je pense que notre institution est parmi les premières du secteur de la formation professionnelle à mettre en place un tel dispositif et aussi vite. Nous avons opté pour la plateforme professionnelle ‘’Adobe Connect PRO’’, une des solutions mondiales reconnues dans l’enseignement à distance, déjà testée et approuvée par notre réseau LCI Éducation au niveau mondial », déclare Bouchra BY, Directrice Générale de Collège LaSalle Maroc.

Chacune des classes de cours physiques ont été transformées en classes virtuelles. La logistique est très similaire à ce que les étudiants et professeurs vivent réellement au sein des campus Collège LaSalle Maroc : les étudiants reçoivent comme à l’accoutumée leurs plannings de cours via la plateforme de communication interne OMNIVOX, ils cliquent sur le lien de la classe où ils ont cours à une heure précise et ils s’y connectent virtuellement avec leurs enseignants et leurs camarades de classe pour le cours en question sur « Adobe Connect PRO». Casablanca le 2 avril 2020

Les particularités de cette plateforme sont nombreuses et efficaces pour les étudiants

Cette plateforme permet aux étudiants et aux professeurs d’agir comme dans une « vraie » salle de cours.

• Les enseignants peuvent partager et faire visualiser des documents aux étudiants (PDF, PPT, …). Ils ont aussi la possibilité d’utiliser simultanément un tableau blanc et d’y faire des schémas ou autres.

• L’étudiant peut demander de prendre la parole (en levant « virtuellement » la main). L’enseignant la lui accorde en activant simplement son micro et sa caméra, pour que l’étudiant partage et parle avec toute la classe.

• Adobe Connect PRO permet une vraie interactivité et échanges en temps réel entre le professeur et ses étudiants par le biais d’un « Chat ». Il en est de même pour l’Interactivité et échanges en temps réel entre étudiants par le biais d’un « Chat privé »

• Les étudiants peuvent même applaudir ou sourire « virtuellement » s’ils le souhaitent.

• Possibilité de quitter la classe virtuelle pour quelques minutes s’il y’a besoin et de prévenir au préalable le professeur

• Et bien d’autres fonctionnalités….

Préparation des étudiants et enseignants à prendre ce nouveau virage inattendu

« Un dispositif de communication très solide a été rapidement mis en place par la Direction générale de Collège LaSalle Maroc. Un communiqué sur les modalités de fonctionnement d’‘Adobe Connect PRO’ a été partagé avec les enseignants et les étudiants. Des formations en Webinar ont été assurées par nos collègues de Montréal en faveur des professeurs et des responsables des filières de nos 4 campus au Maroc, et une vidéo de formation et de préparation des étudiants a également été mise à disposition de nos étudiants sur la chaine YouTube de Collège LaSalle Maroc. Bien évidemment, un support technique très riche est là pour accompagner tous les jours nos apprenants et ce, sous forme de hotline pour nos enseignants et de ‘’chat’’, un outil de clavardage en ligne pour assister les étudiants en temps réel. » déclare la Directrice Générale de Collège LaSalle Maroc.

Il est à noter que les étudiants et enseignants de Collège LaSalle Maroc profitent également de OMNIVOX, une plateforme collaborative permettant de partager des supports de cours, rendre leurs travaux pour correction ou tout simplement échanger directement avec le professeur même en dehors des horaires du cours.

Télétravail

Un nouveau mode de travail a été adopté par Collège LaSalle Maroc pour continuer à assurer l’activité administrative durant cette période du confinement. Le corps administratif est passé naturellement au télétravail et ce, depuis le Jeudi 19 mars 2020.

Collège LaSalle Maroc étant un utilisateur de Microsoft Office 365 depuis longtemps, il lui a été facile de faire tenir désormais l’ensemble des réunions de ses collaborateurs sur Teams ; ces derniers travaillent à partir de leur domicile avec, entre autres, l’outil collaboratif OneDrive.

Il est à noter que les équipes de Collège LaSalle Maroc ont également accès à « AGORA », un intranet propre à LCI Éducation et qui représente une vraie mine d’or en termes d’informations et de partage de best practices entre les 23 campus du réseau à travers le monde.