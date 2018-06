Infomédiaire Maroc – Le Sommet Africités, rendez-vous panafricain des autorités locales et territoriales, se tiendra du 20 au 24 novembre prochain à Marrakech. Ce méga rendez-vous continental table sur la participation de plus de 5 000 personnes.

Le thème choisi pour le Sommet est « la transition vers des villes et territoires durables : le rôle des gouvernements locaux et régionaux d’Afrique », et ce pour prendre en compte la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de l’Agenda 2030 au niveau des villes et des territoires.

Rédaction Infomédiaire