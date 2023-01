91% des professionnels de la région se montrent optimistes pour la nouvelle année. Dans un poll réalisé par le spécialiste du recrutement dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Bayt, le moral semble au plus haut concernant les 12 mois à venir.

D’après les données du sondage, il s’avère que 79 % des répondants étaient pleinement satisfaits de leur évolution professionnelle et personnelle en 2022. 88% des sondés ont indiqué avoir pris des résolutions pour la nouvelle année.

Des attentes personnelles et professionnelles

31 % des sondés ont indiqué avoir concrétisé toutes leurs résolutions pour 2022. Pour ce qui est des ambitions personnelles de chacun, 63 % des intentions portent sur l’épargne, 18 % concernent l’adoption d’un style de vie plus sain, 14 % sur le fait de passer plus de temps avec la famille et les amis et 5 % seulement pour s’accorder des vacances.

Concernant les ambitions professionnelles, 56 % des professionnels de la région MENA aspirent à améliorer leur situation à travers un nouvel emploi, 21 % en améliorant leurs compétences au travail, 20 % s’attendent à une augmentation de salaire, alors que 3 % cherchent à améliorer leur relation avec leurs collègues.

Selon ce même sondage, 74 % des répondants envisagent une reconversion professionnelle, 31 % étant motivé par de meilleures conditions de travail. 25 % cherchent à atteindre un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle et 25 % des conditions de travail plus flexibles.

Pour ce qui est des attentes vis-à-vis de leurs employeurs, 53 % des sondés souhaitent profiter de formations en ce sens, 20 % aspirent à des bonus, 15 % cherchent à avoir un feedback, alors que 12 % s’attendent à plus de flexibilités au niveau des horaires.

Ce sondage a été réalisé auprès de 2.988 professionnels issus de plusieurs pays, dont le Maroc, les UAE, l’Arabie Saoudite, le Kuwait, Oman, le Qatar, le Bahrain, le Liban, la Jordanie, l’Irak, la Palestine, la Syrie, l’Égypte, la Tunisie, la Libye, le Soudan, le Yémen et l’Algérie.

Pour ce qui est des modes de recherche d’emplois, 69 % des professionnels passent par des sites de recrutement, 18 % directement sur le site des entreprises ciblées, 9 % via les annonces sur les réseaux sociaux et 4 % sur les foires virtuelles prévues à cet effet.