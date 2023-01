Une enveloppe budgétaire d’environ 29,29 millions de dirhams (MDH) a été allouée à la réalisation du projet de ravalement et de réaménagement du marché de « Fendaq Chejra », situé aux environs de l’ancienne médina de Tanger.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Tanger, vise à donner une nouvelle vie au bâtiment de « Fendaq Chejra » et ses environs, notamment la rue Walili et Fendaq L’Khoudra, un lieu qui connait une grande affluence des habitants et des visiteurs de la ville.

Il fait l’objet d’un appel d’offres lancé par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), dont l’ouverture des plis est prévue le 17 janvier à 10h00 dans les bureaux de l’Agence.

Les travaux prévus dans le cadre de ce projet, qui devrait être achevé dans un délai de 12 mois après démarrage des travaux, portent sur la restauration des façades des bâtiments concernés et l’aménagement du marché de Fendaq Chejra, construit au XIXe siècle.

La superficie globale concernée par ce projet s’élève à plus de 8.435 m2. Fendaq Chejra, l’un des premiers bâtiments construits à l’extérieur des remparts de l’ancienne médina, est un lieu attirant aussi bien les habitants que les visiteurs de la ville, qui viennent contempler la diversité des produits qui y sont présents, dont les fruits et légumes, les appareils électroménagers, les articles d’habillement et les produits artisanaux.