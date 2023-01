Le royaume figure dans la liste des pays de la région MENA qui auront le vent en poupe pour l’année 2023, en matière d’investissements directs étrangers. D’après un récent classement élaboré par le Foreign Direct Investment Intelligence (FDII), le Maroc se placerait ainsi au 3e rang des économies de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord devant afficher une forte dynamique d’investissement au cours des douze prochains mois.

Le top 10 est dominé par le Qatar, suivi par l’Inde et le Maroc. Quatre autres pays de la région MENA figurent dans le top 10 : Oman (quatrième), l’Arabie saoudite (sixième), l’Égypte (septième) et les Émirats arabes unis (dixième).

D’après les prévisions du FMI, le Maroc devrait connaître une croissance de 3,1 % du PIB en 2023 et 4,1 % pour ce qui est de l’inflation. Le royaume devrait profiter d’un boost important de sa production d’énergies renouvelables, au vu des ressources et du potentiel dont il dispose à ce niveau.

Le royaume a réussi à séduire de nombreux investisseurs étrangers, qui souhaitent tirer profit de son potentiel solaire et éolien, afin de produire de l’hydrogène vert à terme. L’on peut citer l’exemple de la société luxembourgeoise, Eren, qui est derrière un projet d’hydrogène vert dans la région de Guelmim-Oued Noun. Celle-ci pourrait mobiliser, potentiellement, jusqu’à 10 milliards de dollars pour développer ses activités au sein du pays.

De plus, le Maroc s’impose en tant que plus grand destinataire des IDE manufacturiers dans la région MENA, à travers les investissements qu’il compte dans les secteurs automobile et de l’aviation.