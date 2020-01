Présidé par Omar Tazi, le Conseil d’Administration de Sothema s’est réuni récemment à Casablanca. Le conseil a pris acte de la démission de Omar Tazi de son poste de PDG de Sothema. Et après avoir rendu un vibrant hommage à ce dernier, les membres du conseil ont décidé la création d’un comité stratégique qui sera présidé par Omar Tazi est dont la mission est la définition et le suivi des orientations stratégiques de Sothema et de ses filiales ainsi que le suivi de l’exécution des projets stratégiques. Par ailleurs, les membres du conseil ont décidé unanimement la nomination de Lamia Tazi en tant que PDG de Sothema. Elle sera investie des pouvoirs les plus étendus que lui confère sa nouvelle fonction, conformément à la loi, et conservera également sa fonction de directeur général et de pharmacien responsable.

…Et Amine Benhalima coopté administrateur indépendant

Le Conseil d’Administration de Sothema a décidé la création d’un comité d’audit qui aura comme mission le suivi et l’élaboration de l’information financière destinée aux actionnaires, au public et à l’AMMC, le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques, ainsi que le suivi du contrôle légal des comptes sociaux de la société. Le conseil a également décidé la cooptation d’un administrateur indépendant en la personne de Amine Benhalima, ingénieur polytechnicien, dirigeant et administrateur de sociétés et banquier. Benhalima compte plus de 25 ans d’expérience dans des directions générales de plusieurs établissements nationaux de premier plan comme Royal Air Maroc, CFG Bank et CDG.