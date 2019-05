Les autorités soudanaises ont restitué, ce lundi 27 mai, à Manub, filiale de Managem, la cargaison d’or interceptée le 8 mai 2019 dans la mine de Gabgaba au Soudan. Le caractère parfaitement légal de l’exploitation minière de Managem au Soudan, ainsi que le chargement régulier de l’or qui s’effectue dans le respect de toutes les formalités administratives en vigueur, sont irréprochables, explique Managem dans un communiqué, ajoutant que c’est cette légalité des opérations minières menées par Managem sur le site Gabgaba que les autorités soudanaises ont reconnue en restituant à l’opérateur marocain le chargement de 217 kg d’or, saisi le 8 mai.

‘‘Partout où il intervient, Managem est respecté et reconnu pour son sérieux et pour le strict respect des lois et des réglementations du pays où notre Groupe est implanté. Nous opérons depuis près de 90 ans dans la production et la commercialisation des métaux de base, des métaux précieux, du cobalt et d’autres minerais, au Maroc et en Afrique. Notre capacité à opérer sur des terrains complexes est essentielle pour développer nos activités de façon durable’’, déclare Imad Toumi, PDG de Managem, cité par le communiqué.