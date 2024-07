La compagnie énergétique britannique, Sound Energy, a annoncé une nouvelle prolongation de ses permis d’exploration à Anoual, dans l’est du Maroc.

Suite à des discussions avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), la période initiale des permis d’exploration à Anoual a été prolongée de 24 mois, jusqu’au 7 janvier 2025, pour cause de force majeure. Cette prolongation reste soumise à l’approbation des ministères de l’Énergie et des Finances.

Les permis d’exploration à Anoual couvrent une superficie de 8.873 kilomètres carrés. En plus de la prolongation initiale, l’ONHYM a accepté de prolonger la période complémentaire de ces permis, désormais prévue jusqu’au 7 septembre 2028, sous réserve d’approbation ministérielle. Ainsi, la durée totale des permis d’exploration à Anoual s’étend sur 11 ans.

John Argent, vice-président en géoscience de la compagnie, a exprimé sa gratitude envers l’Office pour son soutien continu. Argent a déclaré : « nous remercions à nouveau notre partenaire ONHYM et apprécions grandement leur soutien. Nous attendons les approbations ministérielles nécessaires pour progresser avec le forage du prospect M5. C’est une opportunité de découvrir une section de réservoir TAGI beaucoup plus épaisse, à travers une grande structure dans le centre du bassin de Tendrara, avec la possibilité de débloquer des volumes de gaz significatifs ».

Le programme de travail amendé pour la période initiale des permis reste conforme à ce qui a été annoncé précédemment, et Sound Energy prévoit de respecter ses engagements fermes pour la période complémentaire, en particulier avec le forage du puits d’exploration M5.