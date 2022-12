La crise sanitaire a révélé l’importance vitale de la souveraineté médicamenteuse pour le Royaume, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.

S’exprimant à l’ouverture de la 4ème édition du Pharma Day, organisée par la Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) autour du thème de la « refonte du système national de la santé: comment développer une industrie pharmaceutique locale forte au service de la souveraineté sanitaire ? », M. Ait Taleb a ainsi mis en avant le rôle du ministère qui s’est investi dans le renforcement de la production locale afin de faciliter l’accès aux médicaments et aux produits de santé de bonne qualité.

Il a, par ailleurs, rappelé que le Royaume s’est engagé, Sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, dans un grand projet d’envergure qu’est la généralisation de la couverture sociale, témoignant d’une volonté du plus haut niveau de l’Etat à offrir à tous les citoyens des services de soins de qualité.

A cet égard, le ministre a souligné que la généralisation de la couverture médicale nécessite de remettre en cause plusieurs défis du système national de santé, ajoutant à ce propos, que son Département, conscient de la responsabilité qui lui incombe, s’est engagé dans le développement du système national de la santé dans ces 4 piliers.

Il s’agit premièrement de l’adoption d’une bonne gouvernance, à travers la création de la haute autorité de santé, les groupements sanitaires territoriaux, l’agence marocaine des médicaments et des produits de santé ainsi que l’agence marocaine du sang.

Le deuxième pilier, précise M. Ait Taleb, concerne la valorisation des ressources humaines, à travers la mise en œuvre de la loi sur la fonction sanitaire, en vue d’adopter un système de motivation basé aussi bien sur la revalorisation salariale que sur l’amélioration des compétences.

Le 3ème porte, quant à lui, sur la mise à niveau de l’offre sanitaire en vue de répondre aux attentes de la population en matière de facilitation de l’accès aux services, l’amélioration de la qualité et de la répartition des services, alors que le 4ème concerne la digitalisation du système de santé.

Première association du secteur, fondée en 1985, la FMIIP (ex AMIP) s’engage depuis plus de 35 ans pour la valorisation de l’industrie pharmaceutique nationale et rassemble les principaux laboratoires marocains, et les multinationales disposant de sites de production de médicaments dans le pays.

Les membres de la FMIIP représentent également plus de 260 groupes étrangers. La Fédération est également la première fédération sectorielle de l’industrie pharmaceutique à la Confédération générale des entreprises du Maroc.