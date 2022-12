Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a pris connaissance du statut du Centre africain pour le développement des ressources minérales, adopté le 31 janvier 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie), et du projet de loi N° 56.22 portant approbation dudit statut.

Les deux textes ont été présentés par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Ce statut vise la coordination et la supervision de la vision minière africaine et du plan d’action y afférent dans le but de permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle dans le processus de transformation sociale et économique ainsi que dans le développement global et la croissance durable des économies africaines, en collaboration avec les États membres, les groupements économiques régionaux, le secteur privé et les organisations de la société civile, a expliqué M. Baitas lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement. Et de souligner que la réalisation de cet objectif passe par la mise en place de politiques cohérentes et d’un arsenal réglementaire et juridique solide au niveau national et adapté aux contextes régional et continental, ainsi que par le développement d’une industrie minière africaine diversifiée et compétitive au niveau international, qui soit en mesure de contribuer au développement socio-économique.