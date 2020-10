– Formule 1 : Lewis Hamilton (Mercedes) a battu le record de victoires de Michael Schumacher, en remportant dimanche la 92ème victoire de sa carrière lors du Grand Prix du Portugal, et vise plus que jamais un 7ème titre qui lui permettrait d’égaler un autre record absolu du légendaire pilote allemand.

– Tennis : L’Allemand Alexander Zverev a remporté dimanche le deuxième des deux tournois ATP programmés à Cologne en octobre, en battant l’Argentin Diego Schwartzman (9ème mondial), 6-2, 6-1, décrochant ainsi son deuxième sacre après un premier titre il y a une semaine dans la même ville.

– Golf : L’Américain Patrick Cantlay a remporté dimanche le Zozo Championship, devançant son compatriote Justin Thomas et l’Espagnol Jon Rahm sur le parcours du Sherwood Country Club près de Los Angeles.

– Rugby : L’Angleterre a remporté le Tournoi des six nations féminin 2020 , grâce à la victoire sans bonus de l’Irlande face à l’Italie et le match nul de la France en Ecosse, le quinze de la Rose ne pouvant ainsi plus être rejoint avant même la 5ème et dernière journée programmée le 1er novembre.

– Tennis : Le Français Ugo Humbert (38ème) a remporté ce dimanche le tournoi ATP d’Anvers, en s’imposant face à l’australien Alex de Minaur (6-1, 7-6 (7/4)).

– Cyclisme : Le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos) a remporté le Tour d’Italie (Giro) , ce dimanche à Milan, devenant ainsi le deuxième Britannique à gagner la course centenaire, créée en 1909, deux ans après Chris Froome lors de l’édition de 2018.

– Golf : L’Américaine Ally McDonald s’est imposée dimanche au Drive On Championship de Greensboro, remportant par la même son premier titre LPGA.

– JO-2021 : Un centre aquatique de 15.000 places où se tiendront plusieurs épreuves des Jeux olympiques a été inauguré samedi par les autorités de Tokyo.

– Football : L’Olympique Club de Safi (OCS) a annoncé avoir conclu un contrat d’une saison renouvelable avec le joueur Hicham Al Aroui, en provenance du Rapide Club Oued Zem (RCOZ).

– Tennis : La Bélarusse Aryna Sabalenka a remporté dimanche le tournoi d’Ostrava en République Tchèque en s’imposant en finale devant sa compatriote Victoria Azarenka, en deux sets identiques 6-2, 6-2.

– Football : La Confédération africaine de football (CAF) a signé, samedi à Rabat, un accord de partenariat avec le Centre international pour la sécurité dans le sport (ICSS) pour renforcer les programmes de sûreté, de sécurité, d’intégrité et d’autonomisation des jeunes au sein du football africain.

– Football : Le Real Madrid s’est imposé, samedi, sur la pelouse du FC Barcelone (1-3) lors du Clasico espagnol, disputé pour la première fois à huis clos.

– Football : L’international marocain Adel Taarabt a renouvelé son contrat avec Benfica Lisbonne jusqu’en 2023, a annoncé le club lisboète sur son site internet.

– Basketball : La Ligue nord-américaine de basketball (NBA) projette de démarrer sa saison 2020/2021 fin décembre et de l’achever à temps pour permettre aux joueurs de participer aux Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2021 , affirment plusieurs médias américains.

– Football : L’international marocain Soufiane Boufal a contribué à la victoire d’Angers sur la pelouse de Rennes (2-1), et signe son premier but de la saison, en ouverture de la 8ème journée de Ligue 1.