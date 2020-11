– Tennis : Le Russe Daniil Medvedev (N°4 mondial) a remporté le premier Masters de sa carrière , ce dimanche à Londres, après avoir pris le dessus 4-6, 7-6 (7/2), 6-4 sur l’Autrichien Dominic Thiem (N°3).

– Football : L’Inter Milan d’Achraf Hakimi, qui s’est fait peur en encaissant deux buts (45ème et 62ème), a beaucoup souffert avant de renverser la situation compromise face au Torino (4-2).

– Ski : La Slovaque Petra Vlhova a réalisé un doublé en remportant ce dimanche son deuxième slalom de Coupe du monde en deux jours à Levi (Finlande), alors que l’Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter de la 5ème place.

– MotoGP : Le Portugais Miguel Oliveira a remporté ce dimanche le Grand Prix du Portugal MotoGP, ne laissant aucune chance à ses adversaires après avoir commencé en pole position.

– Boxe : Le Mexicain Canelo Alvarez, considéré comme un des meilleurs boxeurs du monde toutes catégories confondues, va affronter le Britannique Callum Smith pour unifier les titres WBA des super-moyens , le 19 décembre en un lieu à déterminer, ont annoncé les deux camps.

– Football : Le défenseur central catalan du FC Barcelone, Gerard Piqué (33 ans), a été victime d’une “entorse du genou droit” et a dû quitter le terrain à la 60ème minute de l’affiche de la 10ème journée de Liga contre l’Atlético Madrid, a affirmé le club catalan samedi sur Twitter.

– Football : L’Atlético Madrid s’est imposé, samedi, lors de l’affiche de la 10ème journée du championnat d’Espagne (LaLiga), face au FC Barcelone 1-0 au stade Wanda-Metropolitano.

– Football : L’international marocain Aymen Barkok a inscrit l’unique but de son club Francfort qui s’est partagé les points (1-1) samedi avec le RB Leipzig pour le compte de la 8ème journée de Bundesliga.

– Football : Tottenham Hotspur est venu à bout de Manchester City (2-0), samedi lors de la 9ème journée de la Premier League , et prend provisoirement la tête du classement du championnat anglais.

– Football : Le Marocain Ismail Elfath, natif de Casablanca, a été désigné arbitre de l’année en MLS (ligue professionnelle de soccer en Amérique du Nord).

– Cyclisme : La 16ème édition de la Tropicale Amissa Bongo (Tour du Gabon), première course de l’année de première catégorie au calendrier mondial, prévue initialement en mois de janvier 2021, a été reportée sine die pour cause de la pandémie du coronavirus.

– Football : L’attaquant argentin Gonzalo Higuain, vedette de l’Inter Miami, a été testé positif au Covid-19 et a manqué le match de barrage qualificatif pour les play-offs du championnat nord-américain (MLS) vendredi contre Nashville.

– Football : L’inter Miami, club copropriété de David Beckham, a été éliminé de la course aux play-offs de la MLS , largement battu en barrage par le Nashville SC (3-0).

– Football : La Supercoupe d’Italie, qui opposera la Juventus Turin à Naples, se jouera le 20 janvier prochain en Italie, à Reggio d’Emilie, dans le stade de l’équipe de Sassuolo, a annoncé la Ligue italienne.

– Tennis : La Fédération française a réclamé au gouvernement une “reprise complète” de la pratique dès le mois de décembre , alors que les autorités pourraient annoncer dans les prochains jours un assouplissement du confinement.

– Football : La cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en septembre et reportée en raison de la pandémie, se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 décembre prochain.