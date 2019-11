L’Espagnol Rafael Nadal récupère la 1ère place mondiale dans le nouveau classement ATP dévoilé lundi, alors que Novak Djokovic chute d’un rang, à 8.945 points malgré sa cinquième victoire dimanche au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Numéro Un mondial depuis un an, le Serbe de 32 ans, champion de l’Open d’Australie et de Wimbledon, a perdu lundi les points récoltés à Londres il y a un an, où l’Espagnol, blessé, était absent.

Cependant, Djokovic pourrait récupérer sa place dans deux semaines, à l’issue du Masters de Londres, tandis que « le Matador », vainqueur de Roland Garros et de l’US Open, peut conserver son classement en fonction des résultats à Londres ou le perdre lors du classement final de la saison.

Par ailleurs, Roger Federer reste classé à la troisième place devant le russe Daniil Medvedev et l’Autrichien Dominic Thiem.