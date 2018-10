Infomédiaire Maroc – La troisième édition du Salon International du Sport et des Loisirs (SISL) s’est terminée dimanche 30 septembre 2018 en beauté par une cérémonie de remise des prix récompensant les acteurs du secteur qui se sont illustrés durant la saison. Les vainqueurs des trophées SISL 2018 par catégorie sont les suivants :

« L’entreprise citoyenne de l’année » : la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS).

« Le Manager de l’année » : Mohamed Mouktabil.

« La Start up de l’année» : Coach’in.

« Le sportif de l’année »: L’Equipe Nationale de Football / Achraf Ouchen.

« L’initiative de l’année » : Youssef Aarab.

« L’activation de l’année »: Maymkech 2026 (Saad Abid).

« Le coup de cœur Capital Sports Organization » : Noureddine Amrabet.

« L’hommage de l’année » : le public marocain pour son déplacement exemplaire en Russie.

Par ailleurs, le prix du meilleur stand de cette troisième édition a été attribué au Comité National Olympique Marocain (CNOM) pour son musée dédié à l’histoire de l’olympisme marocain. Quant à la Fédération Royale Marocaine de Golf, elle s’est vue attribuer le prix de la meilleure animation du SISL 2018.

Plateforme omnisports dédiée aux professionnels et aux amateurs, le Salon International du Sport et des Loisirs (SISL) a eu lieu du 27 au 30 septembre 2018 avec l’Espagne comme pays invité d’honneur. Les deux premiers jours ont été dédiés aux professionnels qui ont pu se rencontrer, échanger, explorer et développer des opportunités de partenariat sur une surface couverte de 10 000 mètres carrés. Les deux jours suivants ont été ouverts au grand public qui a pu découvrir 10 000 mètres carrés d’animations inédites et participatives ainsi qu’un musée retraçant l’histoire de l’olympisme marocain.

En marge du Salon International du Sport et des Loisirs (SISL) a été organisée la deuxième édition des « Foulées d’Anfa», une course de 10 km qui a vu la participation de 1 648 coureurs, et dont le but est de vulgariser la pratique du running au Maroc. Les vainqueurs et records de la course sont les suivants :

Catégorie FEMMES :

-Touili Soufia 37:00

-Laila Filla 37:12

-Khadija Lebied 39:37

Catégorie HOMMES :

– Azddine Firouane 31:11

– Mezzane Bouabbadi 31:29

– Salem Bouabadi 31:43

Pour cette troisième édition, le Salon International du Sport et des Loisirs (SISL) a atteint ses objectifs en enregistrant :

160 exposants de douze pays

45 conférences et projections

39 578 visiteurs

44 animations grand public sur une superficie de 10 000 mètres carrés.

Rédaction Infomédiaire