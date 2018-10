Infomédiaire Maroc – Des Hommes d’affaires affiliés à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Casablanca-Settat ont examiné, ce week-end, avec une délégation d’opérateurs économiques turcs les possibilités de nouer des partenariats et d’investissement dans les secteurs des textiles et d’habillement.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de coopération dans le secteur des biens d’équipement et des machines pour la protection professionnelle et la lutte contre les incendies, indique la Chambre, dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, Rachid Bouaamra, président de la commission des relations internationales à la Chambre, a mis en relief la place importante qu’occupe le secteur des textiles et d’habillement dans l’économie marocaine, ainsi que les opportunités d’investissement dans ce domaine notamment suite à l’ouverture du Maroc sur les pays subsahariens, ce qui en fait une porte économique stratégique de l’Afrique.

Pour sa part, Mehmet Sahin, président de la section textiles au sein de l’association des industriels indépendants et Hommes d’affaires Turcs (MUSIAD), a souligné l’importance d’établir des partenariats entre les opérateurs turcs et leurs homologues marocains, exprimant son admiration pour les réalisations accomplies par le royaume incitant à l’investissement et à des partenariats dans les domaines de production et de commercialisation.

Sahin était accompagné lors de cette rencontre d’une importante délégation comprenant notamment le conseiller commercial à l’ambassade de la Turquie au Maroc, ainsi que le représentant permanent de MUSIAD) au Royaume.

Rédaction Infomédiaire