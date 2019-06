L’icône du football mondial, l’Argentin Lionel Messi caracole en tête des 100 sportifs les mieux payés de la planète en 2019 devant le Portugais Cristiano Ronaldo et le Brésilien Neymar, selon le magazine américain Forbes.

Dans son classement annuel publié mardi, Forbes rapporte que l’attaquant du FC Barcelone a totalisé des gains de 127 millions de dollars entre juin 2018 et juin 2019. Ce pactole se repartit entre 92 millions de dollars en salaires et primes et 35 millions de dollars sous forme de partenariats et contrats de sponsoring.

Il devance dans ce classement ses concurrents et grands rivaux sur les terrains de football, le Portugais Ronaldo (109 millions de dollars) et le Brésilien Neymar (105 M USD).

D’après le magazine US, la domination de ce podium par des footballeurs est une première depuis la création de ce classement en 1990.

En 2018, c’est le boxeur Floyd Mayweather qui a dominé le top 10 avec 275 millions de dollars.

Cette année, c’est un autre boxeur, le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez qui arrive en quatrième place devant le tennisman suisse Roger Federer.

Le Top 10 est complété par les joueurs de football américain Russell Wilson (89,5 M USD) et Aaron Rodgers (89,3 M USD), la star du basketball LeBron James (89 M USD) et deux autres joueurs de la NBA Stephen Curry (79,8 M USD) et Kevin Durant (65,4 M USD).

La star américaine de tennis Serena Williams est la seule sportive à figurer dans ce classement, à la 63e place, avec 29,2 millions de dollars.

Selon Forbes, les athlètes d’élite gagnent plus que jamais davantage d’argent grâce notamment à la hausse des salaires générée par des contrats de télévision.

La barre pour figurer parmi les 100 athlètes les mieux payés au monde est de 25 millions de dollars cette année, contre 17,3 millions il y a cinq ans.

Forbes suit les sportifs de haut niveau depuis trois décennies et seulement sept athlètes ont accédé à la première place depuis 1990 (Tiger Woods détient le record avec 12 fois au premier rang).

Le top 100 couvre 10 sports et comprend des athlètes de 25 pays. Leurs gains combinés de 4 milliards de dollars de gains et salaires entre juin 2018 et juin 2019 sont en hausse de 5% par rapport à l’an dernier.