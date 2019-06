Un million de voyageurs ont choisi le train pour leurs déplacements pendant « Aid Al Fitr 1440 » avec un taux de régularité de 95%, enregistrant ainsi une performance jamais atteinte en cette période d’affluence, indique l’Office national des chemins de fer (ONCF).

Grâce au nouveau concept de voyage et au dispositif exceptionnel mis en place à l’occasion de la période d’Aid Al-Fitr allant du vendredi 31 mai au dimanche 9 juin 2019, l’ONCF a pu assurer le déplacement en places assises de 1.000.000 voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de qualité, précise l’Office dans un communiqué, notant que la circulation de plus de 2 000 trains durant cette période a été conjuguée à un taux de régularité de 95%.

En outre, plus de 35% des voyageurs ont anticipé l’achat de leurs billets au moins un jour avant leur date de voyage, et plus de 20.000 clients ont pu voyager au tarif ‘YALLA’ à 49 dh, ajoute-t-on de même source, qui explique que ces chiffres « témoignent des efforts déployés à tous les niveaux qui font que le train ne cesse de séduire de plus en plus de voyageurs, en tant que moyen de transport privilégié pour leurs déplacements aussi bien professionnels que de loisirs ».

Le dispositif spécial mis en place a porté notamment sur le renforcement de l’offre trains, la programmation de trains supplémentaires, la mobilisation en permanence d’une cellule assurant le suivi de la sécurité et la régularité des trains ainsi que des équipes techniques pour intervenir en cas de besoin et le renforcement du nombre des collaborateurs en contact direct avec les clients (accueil, information, orientation et assistance des voyageurs), ainsi que la diversification des canaux d’information 24h/24 -7j/7, rappelle l’ONCF.