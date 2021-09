L’agence Tribal, récemment nominée au Festival Dubaï Lynx qui récompense les campagnes de communication les plus créatives de la région MENA, annonce la signature d’un partenariat d’envergure avec le géant suédois Spotify, leader mondial du streaming musical.

En effet, Tribal Casablanca a remporté l’appel d’offres, lancé par la plateforme musicale en juin, concernant l’accompagnement de Spotify dans sa communication digitale au Maroc. Un appel d’offres qui a mis en concurrence plusieurs agences marocaines de la place.

En remportant cet appel d’offres, Tribal confirme à nouveau son expertise et son savoir-faire avéré en matière de communication digitale et poursuit son développement à travers des partenariats internationaux porteurs d’innovation.

« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir pu remporter cet appel d’offres et de pouvoir gérer la communication digitale d’une marque comme Spotify. Notre amitié avec les artistes de la scène musicale marocaine nous a beaucoup aidé et je tiens à tous les remercier pour leur soutien », souligne Ali Bennis, Directeur commercial et développement de l’agence.