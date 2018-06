Infomediaire Maroc – Une convention de partenariat a été signée entre Orange Maroc et le Kluster CFCIM, programme d’accompagnement pour les startups marocaines et africaines lancé en octobre 2017 par la Chambre Française de Commerce et d’industrie du Maroc.

Depuis son lancement, le programme Kluster CFCIM s’est rapproché de grands groupes pour leur proposer de participer au financement et au développement de startups prometteuses. C’est ainsi qu’après la BMCI, Orange Maroc a répondu présent en souhaitant accompagner les porteurs de projet.

Pour rappel, suite à l’appel à candidatures lancé en octobre dernier, le Kluster CFCIM avait reçu plus de 150 dossiers et en avait sélectionné au final 33. Orange Maroc, en tant que partenaire stratégique du Kluster CFCIM, a souhaité récompenser tous les participants en leur offrant une ligne avec un abonnement de 6 mois voix et data.

L’opérateur téléphonique équipera aussi gracieusement en Wi-Fi les locaux qui accueilleront l’activité professionnelle des cinq finalistes du Kluster au sein du siège de la CFCIM de juillet 2018 à novembre 2019. Chacun d’eux bénéficiera également gratuitement de trois forfaits mobiles gratuits de 18 mois et d’un smartphone Nokia 5.

Dans le cadre de ce partenariat, les équipes d’Orange Maroc et les équipes de la CFCIM développeront des synergies entre les différents programmes initiés pour l’entreprenariat au Maroc par ces deux entités.

Cet engagement commun s’inscrit dans la continuité des ambitions du programme Kluster CFCIM qui a pour objectif d’accompagner, en termes d’appui, de développement et de financement, les jeunes pousses innovantes.

Rédaction Infomediaire.