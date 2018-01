Infomédiaire Maroc – Afin de contribuer au développement de l’écosystème des startups et de l’entrepreneuriat au Maroc, la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM) a lancé, ce jeudi 25 octobre 2017, un nouveau programme d’appui aux startups, ‘‘Kluster CFCIM’’, qui constituera le point d’ancrage d’une communauté de startups africaines.

Ce programme offrira aux startups qui seront sélectionnées un accompagnement, mais aussi une possibilité de financement, du networking et bien plus encore. Et dans ce cadre, une convention de partenariat a été signée entre la CFCIM et la BMCI qui a décidé d’accompagner ce projet.

Par ailleurs, le coup d’envoi des travaux d’aménagement des locaux, qui seront mis gratuitement à disposition des startups sélectionnées pendant 18 mois, a été donné au siège de la CFCIM.

L’équipe projet a reçu près de 150 dossiers de candidature, desquels une présélection de dossiers sera soumise au jury pour désigner prochainement les startups qui participeront au programme.

