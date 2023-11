Le groupement formé par l’Espagnol Acciona, Green of Africa et Afriquia Gaz a remporté, vendredi, le contrat de construction et d’exploitation de la future station de dessalement d’eau de mer de Casablanca, apprend l’Infomédiaire de source sûre.

Décrite comme la plus grande d’Afrique, cette station aura une capacité de 548.000 m3 par jour, extensible à 822.000 m3 par jour d’eau traitée. Elle nécessitera un investissement d’environ 800 millions d’euros.

Le groupement aura 3 ans pour réaliser la station de dessalement, puis 27 ans pour assurer son exploitation. La durée totale du marché étant de 30 ans.