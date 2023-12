Le groupement formé par l’Espagnol Acciona, Green of Africa et Afriquia Gaz a récemment remporté le contrat de construction et d’exploitation de la future station de dessalement d’eau de mer de Casablanca.

Selon Europa Press, le Conseil des ministres espagnol a approuvé l’octroi d’un prêt remboursable d’une valeur maximale de 250 millions d’euros à une entreprise appartenant à Acciona. Ceci dans le but de financer la conception, la construction, le financement, le démarrage, l’exploitation et la maintenance et le transfert d’un usine de dessalement au Maroc, fait-on savoir.

La même source précise qu’il s’agit d’un prêt de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) accordé au Fonds pour l’internationalisation des entreprises (FIEM) dans le cadre du financement de projets de grand intérêt pour l’internationalisation de l’économie espagnole, accordé également à Green of Africa et Afriquia Gaz.

Le financement FIEM sera d’un maximum de 250 millions d’euros pour développer l’une des infrastructures de dessalement les plus pertinentes de toute l’Afrique grâce aux services et fournitures d’entreprises espagnoles, indique-t-on de même source.

Décrite comme la plus grande d’Afrique, cette station aura une capacité de 548.000 m3 par jour, extensible à 822.000 m3 par jour d’eau traitée. Elle nécessitera un investissement d’environ 800 millions d’euros.

Le groupement aura 3 ans pour réaliser la station de dessalement, puis 27 ans pour assurer son exploitation. La durée totale du marché étant de 30 ans.