Le Haut commissariat au Plan (HCP) a annoncé la mise en ligne, sur son portail institutionnel (www.hcp.ma), de sa Base de Données Statistiques (BDS) dans sa version intégrale pour remplacer la version Beta déjà mise en ligne auparavant.

Le lancement de la BDS s’inscrit dans le cadre des attributions du HCP et dans le cadre de son adaptation systématique et continue aux besoins émergents des décideurs à l’échelle nationale et internationale et des différents utilisateurs de l’information statistique, a fait savoir le Haut commissariat dans un communiqué.

Et d’ajouter que le HCP a fait de la rénovation de ses outils et interfaces de diffusion des données qu’il produit ou qu’il consolide, un choix stratégique et un pilier de la transformation digitale de ses processus métiers favorisant le renforcement de l’ouverture de ses données, leur accessibilité et l’agilité dans leur usage.

La Base de Données Statistiques du HCP, mise en ligne sur son site web contient un éventail diversifié de données regroupées sous environ 1000 indicateurs statistiques désagrégés couvrant des thèmes très variés et remontant pour certains à près d’un demi siècle.

Ces données sont de caractère socio-économique, démographique et environnemental et sont issues de différentes sources d’informations telles que les recensements et enquêtes réalisés par le HCP ou encore les statistiques administratives fournies par ses partenaires institutionnels.

Le HCP indique que la BDS sera alimentée d’une manière permanente afin d’intégrer les principaux indicateurs disponibles et demandés par les différents utilisateurs.

Les thèmes couverts dans la BDS portent sur les indicateurs issus de ses opérations, à savoir le recensement de la population, les enquêtes ménages, les enquêtes entreprises et ceux émanant des Comptes Nationaux d’une part et des indicateurs issus des sources administratives d’autre part. Ces derniers sont relatifs aux secteurs suivants : Agriculture, Forêts & Pêche, Énergie, Mines, Construction & Foncier, Transport, Poste & Télécommunication, Tourisme, Enseignement & Formation Professionnelle, Santé, Prévoyance sociale, Salaires, Justice, Activités culturelles & Loisirs, Prix, Commerce extérieur, Industrie, Finances Publiques, Monnaie Crédits & Bourse des valeurs, Comptes de la Nation & Environnement.

En outre, la BDS contient un volet spécifique dédié aux indicateurs des Objectifs de Développement Durable permettant leur consultation par une plateforme thématique développée en vue d’assurer une large diffusion à ces indicateurs.

A côté des indicateurs agrégés qu’elle contient, la BDS fournit des indications sur leur description sous forme de métadonnées.

La BDS en ligne présente des fonctionnalités rendant son utilisation facile et l’usage de ses données flexible. En effet elle permet une consultation fluide et interactive avec la possibilité de croisement des dimensions des différents indicateurs la constituant, le téléchargement des données sous format Excel pour leur réutilisation, ce qui répond correctement à l’un des principes de l’Open Data.

Outre ces fonctionnalités, la BDS permet aussi d’effectuer une recherche rapide et intuitive des indicateurs par la saisie de mots clé.

Le HCP rappelle que le développement de la BDS remonte aux années 80 et que sa mise en ligne a été précédé par l’achèvement d’un grand chantier préalable de refonte et de modernisation de son système de gestion par la mise en place d’un système intégré permettant son exploitation à travers un ensemble de modules, en l’occurrence le module d’administration et de mise à jour, le module de consultation, le module d’édition et le module automatisé de collecte et d’échange de données à travers l’utilisation du standard SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) avec des partenaires nationaux et internationaux