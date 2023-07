Les tournées régionales pour la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme se poursuivent à un rythme soutenu. Après Souss-Massa, Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khénifra, Daraa-Tafilalet, Dakhla Oued Dahab, c’est au tour de Fès-Meknès.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire (MTAESS) arrive à Fès et rencontre Essaid Zniber, Wali de la région de Fès-Meknès, Abdelouahad El Ansari, Président du Conseil de la Région, Aziz Lebbar, Président du Conseil Régional du Tourisme de la région, ainsi que les représentants des professionnels, les élus de la région, les représentants des collectivités territoriales et des provinces et les chambres professionnelles.

En introduction de sa présentation, la ministre a rappelé le contexte très positif qui caractérise le secteur, et ce depuis le démarrage de l’année 2023. Pour rappel, entre janvier et mai 2023, le Maroc a accueilli 5,1 millions de touristes, soit 20 % de plus qu’en 2019, générant ainsi des recettes de voyage en devises de 41 Mrds de dirhams, +42 % par rapport à 2019.

Cette dynamique positive a profité à plusieurs destinations, notamment Fès. En effet l’aéroport Fès-Saiss a connu l’affluence de 273.000 touristes à fin mai 2023, une progression de 27 % par rapport à la même période en 2019.

Dans la feuille de route du tourisme, la région Fès-Meknès joue un rôle important, notamment dans les filières liées au tourisme culturel et au tourisme de nature à savoir « Circuits Culturels », « Nature, Trekking et Hiking » pour les touristes internationaux et « Nature & Découverte » pour le tourisme interne. Fès a également le potentiel de devenir une vraie destination de tourisme urbain d’où son positionnement dans la filière « City Break ».

Dans ce sens, Fatim-Zahra Ammor souligne : « Nous avons de très grandes ambitions pour la région Fès-Meknès. Pour les atteindre, nous allons travailler avec les acteurs de la région pour développer significativement la capacité d’hébergement. Nous allons en parallèle étoffer l’offre d’animation culturelle et de loisirs afin d’offrir aux visiteurs une expérience touristique unique. »

Ont participé à cette réunion, Mohammed Msellek, Secrétaire général du (MTAESS), Imad Barrakad, Directeur général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et Adel El Fakir, Directeur général de l’Office Nationale Marocaine du Tourisme (ONMT).