Intervenant dans un panel sur « la promotion du tourisme en Afrique », dans le cadre de l’exposition WISH Africa organisée les 8 et 9 juin à Londres, et interrogé à cette occasion sur « le secret de l’affluence croissante des touristes au Maroc », l’ambassadeur du Maroc au Royaume Uni, Abdesslam Aboudrar a souligné que le Royaume, « bien qu’il ne dispose pas de ressources pétrolières, a capitalisé sur ses ressources naturelles, pour devenir l’une des meilleures destinations dans le monde ».

Il rappelé à cet effet, que la promotion du tourisme marocain remonte aux efforts déployés depuis le début des années soixante dans le but de valoriser le capital matériel et humain dont regorge le Maroc, à savoir : ses surfaces maritimes ouvertes à la fois sur la Méditerranée et l’océan Atlantique, sa richesse forestière, la beauté de sa nature et son Sahara, le patrimoine architectural et culturel de ses villes impériales et ses anciennes médinas outre « la culture de son peuple connu par son hospitalité, son ouverture et sa générosité ».

Ces efforts, a expliqué Aboudrar ont été couronnés par le lancement de la vision 2020 qui ambitionne de faire du tourisme l’un des moteurs du développement économique, culturel et social au Maroc afin de faire du Royaume une des 20 plus grandes destinations mondiales à horizon 2020, qui s’impose comme une référence, en matière de développement durable dans la région Méditerranéenne.

Cette vision avait aussi pour but d’étudier « les besoins et les aspirations des visiteurs en vue de leur offrir une expérience mémorable, qu’ils peuvent recommander à leur retour », a-t-il ajouté, faisant savoir que plus de 12 millions de touristes ont visité le Maroc l’année dernière, dont 400 000 touristes proviennent d’Afrique subsaharienne.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, fort de son rôle de trait d’union entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen Orient, a placé les pays africains et subsahariens au centre de ses préoccupations, précisant que la compagnie marocaine « Royal Air Maroc » dessert de nombreux pays africains, avec des connexions fréquentes avec l’Union européenne, les États-Unis et la Grande Bretagne.

Organisée au palais d’expositions Olympia à Londres, avec le soutien de l’UNESCO, l’édition 2019 de WISH Africa, explore l’Afrique en six différents secteurs, à savoir l’art et design, la mode, l’immobilier et l’architecture, le tourisme et les voyages, la cuisine, et la technologie.

Cet événement propose plusieurs panels présentant une culture africaine mondialisée et moderne ainsi que des tables rondes portant sur « la Mode : L’Afrique, source d’inspiration », « le marché technologique africain », « Immobilier et Architecture », « investir dans l’art africain » et « la modernisation de la cuisine africaine ».

Cette édition a focalisé cette année sur quatre pays représentant les quatre coins du continent africain, à savoir le Maroc (Afrique du nord), le Kenya (Afrique de l’est), le Nigeria (Afrique de l’ouest) et l’Afrique du Sud.

Parmi les personnalités marocaines présentes à cet événement, figurent Zeina Souiri, fondatrice de la marque Zey Fashion Probitex, Hicham Lahlou Fondateur d’Africa Design days, et membre du conseil d’administration de la World Design Organization pour la période 2017-2019 en charge de l’Afrique, Touria El Glaoui cofondatrice de la « 1: 54 Contemporary African Art », première foire d’art contemporain qui se tient chaque année à Londres, New York et Marrakech, et Charaf El Mansouri de Sunny Side up Travels.

WISH Africa est une entreprise sociale sous la forme d’une plateforme médiatique et de marketing axée sur la culture, le commerce et le développement en Afrique. Sa mission est de promouvoir une image plus positive du continent et des Africains, afin d’améliorer la compréhension culturelle et générer un commerce intra-africain et intercontinental.