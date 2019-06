Ismail Jamaï a été élu nouveau président du Moghreb Association sportive de Fès (MAS), lors d’une assemblée extraordinaire du club de football, dimanche soir. La liste du nouveau président, qui succède à Marouane Bennani, a obtenu 47 sur 58 voix. Elle était l’unique liste en lice.

L’assemblée a également approuvé à l’unanimité la mise en adéquation des statuts du club avec la loi n° 30.09 relatives à l’éducation physique et aux sports et les rapports moral et financier.

Le président démissionnaire Marouane Bennani est revenu à cette occasion sur les contraintes qui ont empêché l’équipe d’accéder en première division du Botola Pro, estimant qu’il revient à présent aux nouveaux dirigeants de ‘’relever le défi’’.

Ismail Jamaï s’est engagé, lui, à fédérer les efforts de toutes les composantes de la famille du MAS pour redonner au club son lustre d’antan, à commencer par le retour à l’élite du football national.

L’un des principaux défis, selon lui, consistera à activer le centre de formation de l’équipe et mettre l’expérience des anciens joueurs au service de l’équipe.

Il a également annoncé que le nom du nouvel entraineur sera connu dans les jours qui viennent. Le MAS a raté de peu son retour en Botola Pro Maroc Telecom D 1, terminant la saison 2018-2019 à la quatrième place.

Champion du Maroc à quatre reprises (1965, 1979, 1983 et 1985), une coupe de la Confédération africaine, une super coupe de la CAF et quatre Coupes du Trône (1980, 1988, 2011 et 2016), le Moghreb de Fès tente depuis des années de s’extirper de la 2-ème division, où il évolue actuellement.