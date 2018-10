Infomédiaire Maroc – Après plusieurs opérations d’export réussies en Afrique, le Groupe COSUMAR confirme son ambition de renforcer sa présence commerciale en Afrique de l’Ouest et se lance ainsi dans le conditionnement et la commercialisation de sucre blanc en Guinée Conakry. Le Groupe entre dans le capital de la société COMAGUIS (Compagnie Maroco-Guinéenne de Sucre) à hauteur de 55%, les 45% restants étant détenus par la société guinéenne SOGECILE.

COMAGUIS disposera d’une unité de production qui sera localisée à 1km du port de Conakry. La capacité nominale prévue est de 50 000 tonnes et les premières opérations commerciales sont planifiées pour le troisième trimestre 2019.

La gamme des produits COMAGUIS apportera une offre diversifiée et compétitive de sucre conditionné aux consommateurs guinéens et des pays

limitrophes. COMAGUIS apportera un sucre de qualité supérieure et des packagings modernes adaptés aux besoins locaux. La nouvelle offre proposée sera composée de sucre granulé et sucre morceaux moulés conditionnés sous différents formats.

Cet investissement confirme la vision stratégique du Groupe COSUMAR pour le développement et la promotion de l’activité export qui permettra au

Groupe de devenir un acteur agro-industriel régional compétitif.

Par ailleurs, le Groupe COSUMAR continue d’explorer d’autres opportunités de diversification au Maroc et d’internationalisation dans le secteur du sucre.

Rédaction Infomédiaire