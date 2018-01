Infomédiaire Maroc – La 48ème réunion annuelle du Forum Economique Mondial (FEM) se tiendra du 22 au 26 janvier 2018 à Davos en Suisse.

Organisée sous le thème ‘‘Construire un avenir commun dans un monde fracturé’’, cette rencontre réunira pas moins de 3 000 sommités internationales de l’économie, de la politique, des sciences et de la société.

Et cette année, la marocaine Zineb El Ouazzani, Vice-présidente du hub de Genève, sera parmi les 50 Global Shapers représentant la voix de la jeunesse dans le monde entier.

Elle partagera les projets réalisés par son hub et apportera son expertise sur les différentes thématiques liées à la 4ème révolution industrielle et son impact sur l’employabilité et la transformation du travail dans le contexte global et contextes locaux.

Rédaction Infomédiaire