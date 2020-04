Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a rendu visite, ce mardi, au siège du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, qui abrite plusieurs cellules de suivi de la situation du marché local et des mesures prises par les secteurs concernés pour faire face aux retombées de la propagation du coronavirus sur certains produits et marchandises.



Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que El Otmani a salué les cadres de cinq cellules opérant au sein du ministère, et dont le travail s’articule principalement autour de la supervision de l’approvisionnement du marché et du suivi des prix des denrées alimentaires de base, de la fabrication et la distribution des masques, et des produits devenus prioritaires durant la propagation de la pandémie de coronavirus, tels que les produits d’hygiène et les produits utilisés par les cadres médicaux comme les combinaisons, les couvre-chaussures, les couvre-chefs et autres équipements de protection qui sont très sollicités dans ces circonstances.



Ces cellules suivent également toutes les opérations manufacturières, ainsi que la qualité et les conditions de travail dans les usines opérant dans ces conditions, afin d’assurer la santé des employés tout en assurant la disponibilité des produits en quantités suffisantes, indique le communiqué.



Il note qu’au cours de cette visite, El Otmani a déclaré à la presse que les cadres spécialisés travaillent inlassablement pour suivre toutes les opérations manufacturières liées à cette conjoncture, et celles de distribution et de fourniture des produits nécessaires, alimentaires ou autres.



Tout en saluant l’équipe travaillant dans ces cellules, le Chef du gouvernement, poursuit le communiqué, a souligné que l’exécutif veille à garantir la disponibilité en abondance et la distribution appropriée des produits consommables, médicaux et paramédicaux, y compris les masques en quantité et en qualité adéquates.



Il ressort des explications fournies au Chef du gouvernement par les cadres du ministère qu’un suivi quotidien rigoureux et précis est assuré, souligne la même source, faisant savoir que le ministère tient des réunions quotidiennes, et intervient pour trouver des solutions en cas de perturbation ou de rupture, pour éviter les problèmes d’approvisionnement ou de tarification.



Le communiqué ajoute que, grâce aux délégations du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, les cellules spécialisées parviennent à recueillir les informations liées aux produits et à leurs prix, et à identifier les raisons de la rareté ou de la cherté de certains produits, surtout qu’immédiatement après l’annonce de l’état d’urgence sanitaire, certains produits et biens avaient connu une forte demande, comme le blé, la farine, les désinfectants hydroalcooliques, les masques et autres produits à forte demande.



Dans ce contexte, El Otmani s’est arrêté sur l’effort déployé par tous les intervenants pour fournir les masques en quantités suffisantes, et prendre les décisions nécessaires pour ouvrir les unités de production afin de pallier à toute perturbation d’approvisionnement en ce produit vital, dont la production a atteint environ 7 millions d’unités par jour, à travers les différentes régions du royaume, conclut le communiqué.